EUA elogiam retorno das negociações entre governo e oposição da Venezuela

O Departamento de Estado americano divulgou comunicado, no qual elogia o anúncio de que haverá retomada nas negociações entre representantes do governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e da oposicionista Plataforma Unitária, em Barbados.

A nota, firmada pelo porta-voz Matthew Miller, diz que os americanos pretendem manter seu esforço para "unir a comunidade internacional em apoio ao processo de negociação em apoio a um processo de negociação liderado pelos venezuelanos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo, diplomatas noruegueses informaram sobre a retomada das negociações. Já segundo The Washington Post, os EUA podem aliviar sanções contra a indústria petrolífera da Venezuela, caso o governo local permita a realização de eleições competitivas no próximo ano, com monitoramento internacional.