Diplomacia entra em cena para evitar 'catástrofe' em Gaza e conflito regional

As iniciativas diplomáticas se intensificaram, nesta segunda-feira (16), para tentar evitar uma "catástrofe humanitária" e que o conflito entre Hamas e Israel se espalhe pela região, dez dias depois do ataque sangrento do movimento islamita palestino em território israelense. O presidente russo, Vladimir Putin, falou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre o conflito com o Hamas e o informou sobre suas conversas com vários líderes regionais e a Autoridade Palestina. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Também prestou contas a seu interlocutor "das medidas tomadas pela Rússia para promover a normalização da situação, impedir uma nova escalada da violência e prevenir uma catástrofe humanitária na Faixa de Gaza", afirmou o Kremlin.

O chefe da diplomacia turca, Hakan Fidan, conversou por telefone com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, sobre a "possibilidade" de libertar os reféns que o movimento palestino mantém cativos desde 7 de outubro, quando lançou seu ataque letal, no qual morreram mais de 1.400 pessoas em Israel, muitas delas civis, segundo as autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, lançou uma intensa campanha de bombardeios na Faixa se Gaza e pediu aos civis que fugissem para o sul. Ao menos 2.750 pessoas perderam a vida até o momento, incluindo centenas de crianças, segundo as autoridades locais do enclave. O Hamas, uma organização classificada como "terrorista" por Estados Unidos, União Europeia (UE) e Israel, sequestrou 199 pessoas durante o ataque, segundo Israel. Até agora, o Hamas informou que 22 delas morreram em bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza. Na noite desta segunda, o movimento islamita divulgou um vídeo no Telegram no qual supostamente aparece "uma das cativas de Gaza", no qual vê-se uma mulher falando em hebraico. No entanto, a autenticidade das imagens não pôde ser comprovada.

Nesta segunda, Israel afirmou que não tem previsto instaurar nenhuma trégua para permitir que a ajuda humanitária chegue a Gaza, onde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), poderia ocorrer uma "verdadeira catástrofe" humanitária dentro de 24 horas. Este enclave está sitiado por Israel desde 9 de outubro. "Restam 24 horas de água, eletricidade e combustível", alertou, nesta segunda, Ahmed Al Mandhari, chefe regional da OMS. Se a ajuda humanitária não chegar, os médicos só vão poder "preparar as certidões de óbito", sentenciou.

Submetida a um bloqueio israelense por terra, mar e ar há mais de 15 anos, a Faixa de Gaza se encontra em estado de "sítio completo" desde 9 de outubro por parte de Israel, que cortou o fornecimento de água, eletricidade e alimentos do enclave. "Sem eletricidade, sem água, sem internet, sinto que estou perdendo minha humanidade", disse Mona Abdel Hamid, de 55 anos, que foi para a passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. "Os civis não deveriam sofrer com as atrocidades do Hamas", afirmou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que nesta segunda voltou a Israel após um giro por vários países árabes.