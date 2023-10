Comunicado do Business Wire :PUMA

In honor of this special date, PUMA launches the 'Icons of Unity' collection, and an exclusive interview with the brand's ambassadors: Colin Jackson, former track and field athlete and Olympic silver medalist, Felix Streng, Paralympic gold and silver medalist and World and European Champion, and Tommie Smith, former track and field athlete and Olympic gold medalist. (Photo: Business Wire)

A empresa esportiva internacional PUMA comemora 55 anos desde o icônico Gesto de Silêncio feito por Tommie Smith nas Olimpíadas de 1968 em 16 de outubro. Em homenagem a esta data especial, a PUMA lança a coleção 'Icons of Unity' (ícones de unidade) e uma entrevista exclusiva com os embaixadores da marca: Colin Jackson, ex-atleta de atletismo e medalhista de prata olímpico, Felix Streng, medalhista de ouro e prata paraolímpico e mundial, além de campeão europeu, e Tommie Smith, ex-atleta de atletismo e medalhista de ouro olímpico.

"Se uma pessoa está no caminho certo, o caminho à frente já está traçado, pois tudo o que ela precisa fazer é seguir o que já tem em mente. E que a paz, a justiça, a igualdade e a dignidade certamente impulsionem uma pessoa, sobretudo nossa geração mais jovem, como se estivesse sentada aqui", disse Tommie Smith durante a sua entrevista. "Isso dá a ela uma ideia de: 'Ah, talvez esteja no caminho certo.' Mas você devia continuar neste caminho. Não pule da via de outra pessoa, pois o trem pode estar vindo em sua direção. Continue fazendo o que está fazendo e pense com uma atitude positiva."

A entrevista em vídeo com Colin Jackson, Felix Streng e Tommie Smith oferece algumas percepções exclusivas sobre a importância duradoura da justiça, igualdade, dignidade e paz no domínio dos esportes. Estas discussões envolvem a história de Tommie Smith com a PUMA, sendo um ícone e inspiração para outros, bem como suas futuras aspirações.

A PUMA sempre esteve comprometida em remover barreiras nos esportes. Na coleção 'Icons of Unity', diversos designs gráficos foram incorporados em estilos atemporais para transmitir as quatro mensagens fundamentais de Tommie Smith: Justiça, Dignidade, Igualdade e Paz.

Em 1968, nas Olimpíadas da Cidade do México, o velocista americano Tommie Smith fez história com seu Gesto de Silêncio. Depois de receber sua medalha de ouro na corrida de 200 metros, Smith ergueu o punho enluvado em um poderoso símbolo contra a injustiça racial e a discriminação nos EUA. O Gesto de Silêncio de Smith continua sendo um símbolo do ativismo atleta e uma declaração duradoura contra a desigualdade social.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivas à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e tem sede em Herzogenaurach / Alemanha.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.