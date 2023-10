Começa julgamento do ex-presidente peruano Alejandro Toledo por subornos da Odebrecht

O ex-presidente peruano Alejandro Toledo começou a ser julgado nesta segunda-feira (16) por supostamente receber milionários subornos da Odebrecht, em um caso pelo qual pode ser condenado a até 20 anos de prisão.

O julgamento foi aberto com a acusação do promotor. "(Toledo) pediu 35 milhões de dólares (quase R$ 180 milhões na cotação atual) em troca de que a Odebrecht vencesse a concessão" da obra para construir uma rodovia entre o Peru e o Brasil, disse o promotor do caso, José Domingo Pérez.

"Vamos provar que Toledo direcionou o processo de concessão da rodovia Interoceânica Sul (a favor da Odebrecht)", acrescentou na audiência transmitida pela televisão do canal do Poder Judiciário.