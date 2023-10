Brasil e Uruguai fazem duelo de gigantes nas Eliminatórias

No jogo mais atrativo da quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai a Montevidéu nesta terça-feira (17) enfrentar o Uruguai, de quem não perde há 22 anos, em busca de uma vitória para reagir depois de tropeçar em casa contra a Venezuela (1 a 1).

Ambas as seleções se preparam com cautela para um duelo de gigantes, um clássico entre duas das três seleções com mais títulos do continente.

Brasileiros e uruguaios vêm de empates na rodada anterior, mas para a 'Celeste' o sabor foi menos amargo, já que enfrentaram a Colômbia fora de casa e escaparam da derrota nos acréscimos (2 a 2), enquanto a Seleção não conseguiu se impor diante da frágil Venezuela jogando em Cuiabá.