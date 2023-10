Após criança de 12 anos entrar em coma, Reino Unido projeta restrição de vapes

As propostas de restrição do cigarro eletrônico ficarão abertas para consulta pública nacional pelas próximas oito semanas; confira quais são

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que o projeto de restrição busca "reverter o preocupante aumento do uso de vape entre os jovens", tornando os vaporizadores menos coloridos e menos atraentes para as crianças.

Uma criança britânica de 12 anos passou quatro dias em coma induzido após sofrer um colapso pulmonar. Sarah Griffin sofre de asma e fumava vape com muita frequência, até ser levada ao hospital um mês atrás com problemas respiratórios.

Fumar vape era a primeira coisa que Sarah fazia ao acordar e a última antes de dormir. A jovem adormecia com o vaporizador sobre o travesseiro. No Reino Unido, apesar de ilegal vender vapes para menores de 18 anos, ela conseguia comprar vaporizadores nas lojas e se tornou dependente da nicotina após fumar pela primeira vez aos 9 anos.

Sarah Woolnough, da organização Asthma + Lung UK, afirma que gostaria de ver restrições ao marketing de vapes para que eles não sejam dirigidos às crianças. Para ela, "os vapes descartáveis, com seus baixos preços atuais, desenhos e opções de aroma de goma de mascar, são atraentes demais e de fácil acesso para as crianças".

A asma de Sarah e o uso errado do seu inalador aumentaram o risco de complicações. No início de setembro, a garota teve um resfriado. Combinado com o vape, se formou uma condição de saúde em que "muitos fatores de risco progrediram na direção errada", afirma Dara O'Donoghue, pediatra especializada em doenças respiratórias do Hospital Real Pediátrico de Belfast.



Diante de tais condições, Sarah passou mal e foi levada ao hospital. O raio-x feito mostrou que apenas um dos seus pulmões estava funcionando corretamente – e ela não reagia ao tratamento. Em poucas horas, ela entrou em terapia intensiva. E, pouco depois, foi colocada em coma induzido, na esperança de que sua condição se estabilizasse.