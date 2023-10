(+) SARANDI (Argentina) - Massa e Kicillof atuam no dia da fidelidade peronista e encerramento da campanha eleitoral na Província de Buenos Aires - 17H00

EL ALTO (Bolívia) - Assembleia do MAS alinhada com Luis Arce em resposta ao Congresso do MAS alinhado com Evo Morales - 19H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Exposição Nova Bienal Rio reúne arte e tecnologia - (até 29 de Outubro)

LIMA (Peru) - Começa julgamento do ex-presidente Alejandro Toledo, acusado de aceitar propina da empresa Odebrecht - (até 17)

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) - Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - O chefe da diplomacia russa Lavrov na China de 16 a 18 de outubro - (até 18)

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Campeonato da Inglaterra, temporada 2023-24 - (até 19 de Maio 2024)

QUARTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2023

América

(*) SANTIAGO (Chile) - Entrevista com a presidente da Assembleia Constituinte do Chile, Beatriz Hevia -

MENDOZA (Argentina) - Sentença a freiras acusadas de abusar sexualmente de crianças surdas de Provolo -

(+) Trujillo (Honduras) - Autoridades apreendem plantação de coca para processar cocaína e exportá-la para os EUA -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 16H00

BUENOS AIRES (Argentina) - Javier Milei candidato à presidência do La Libertad Avanza encerra campanha eleitoral - 20H00

CARACAS (Venezuela) - Debate antes das eleições primárias da oposição na Venezuela - 21H00

Europa

(+) OVIEDO (Espanha) - Prêmio Princesa das Astúrias - (até 20)

Oriente Médio e África do Norte

(+) JIDÁ (Arábia Saudita) - Reunião de emergência da Organização de Cooperação Islâmica sobre a guerra entre Israel e o Hamas -

QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2023

América

ARGENTINA - Candidatos encerram campanha eleitoral para as eleições presidenciais (a definir) -

Europa

ESTRASBURGO (França) - Anúncio do vencedor do Prêmio Sakharov -

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Cúpula UE-EUA com Joe Biden, Charles Michel e Ursula von der Leyen -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Publicação pelo Tesouro do déficit orçamental e da dívida no final do exercício fiscal de 2023 - 16H00

SÁBADO, 21 DE OUTUBRO DE 2023

Oriente Médio e África do Norte

(+) CAIRO (Egito) - Cúpula no Egito sobre os palestinos no contexto da guerra Israel-Hamas -

DOMINGO, 22 DE OUTUBRO DE 2023

América

(+) ARGENTINA - Eleições legislativas e presidenciais -

(+) MÉXICO (México) - Cúpula regional sobre Migração -

(+) CARACAS (Venezuela) - Primárias da oposição -

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Suprema Corte de Israel analisa petição que pede ao ministro da Justiça que reúna um comitê para nomear juízes - 04H00

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2023

América

(+) ATLANTA (Estados Unidos) - Abertura do julgamento de dois dos 18 réus processados com Trump na Geórgia pelas eleições de 2020 -