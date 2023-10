'Só haverá paz com os 2 lados exaustos e isso está mais perto'

Enquanto os terroristas do Hamas tinham como objetivo fazer Israel ser visto como um monstro, seu ataque ao país deverá cobrar um preço alto do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, na avaliação do diretor do grupo Eurasia, Ian Bremmer. Para ele, assim como aconteceu com a então primeira-ministra Golda Meir, que viu sua carreira política acabada após a guerra de Yom Kippur, Netanyahu também será cobrado a prestar contas. "No longo prazo, Netanyahu estará fora porque seu legado será esse ataque", disse Bremmer, em entrevista ao Estadão.

Como Israel deve lidar com a questão dos reféns?

Avalio que já existam negociações de terceiros com as lideranças do Hamas. É importante para a população israelense que os civis consigam ser resgatados. É bem possível que o Hamas liberte alguns mesmo que os israelenses não deem nada em troca, em um gesto de boa vontade para o mundo árabe. O Hamas quer criar uma imagem positiva com o Egito e com os países do Golfo, e quer estar em uma posição mais forte. Eles querem que os israelenses sejam vistos como monstros.