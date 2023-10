Israel segue, neste domingo (15), os preparativos para uma ofensiva no norte de Gaza, cuja população continua fugindo para o sul do enclave palestiniano, em meio aos maciços bombardeios na esteira do sangrento ataque do grupo islâmico Hamas.

PEQUIM:

China: Israel atua 'para além do âmbito da autodefesa'

As ações de Israel em Gaza após o ataque do Hamas foram "além do âmbito da autodefesa", e esse governo deve "cessar a punição coletiva à população", afirmou o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, conforme declarações publicadas neste domingo (15).

JERUSALÉM:

Netanyahu: ante sua última batalha política?

Ele nunca teria imaginado ser encurralado pelo Hamas. Com o pior ataque já cometido em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu poderá em breve ouvir o "canto do cisne", disseram neste domingo (15) analistas ouvidos pela AFP.

Por Patrick ANIDJAR

TEL AVIV, Israel:

Famílias de reféns israelenses do Hamas se irritam com falta de gestão

As famílias dos reféns estão a cada dia com mais raiva após o sequestro de dezenas de pessoas pelo grupo islamista palestino Hamas e a ausência total de informação até este domingo sobre sorte delas e o estabelecimento de um canal oficial de negociações.

Por Daphne ROUSSEAU

NOVA YORK:

Comunidade judaica de NY, dividida ante a guerra

Os judeus de Nova York, a maior comunidade fora de Israel, estão politicamente divididos sobre a guerra contra o Hamas, entre o apoio inabalável ao aliado dos Estados Unidos e o medo de que um "genocídio" esteja sendo cometido contra os palestinos.

Por Nicolas REVISE

PARIS:

Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos, ou feitos reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 1.300 mortos do lado israelense.

QUITO:

Equador elege presidente em 2º turno marcado pela violência do narcotráfico

O Equador vota neste domingo (15) para eleger sua primeira presidente mulher ou o mandatário mais jovem de sua história, em um segundo turno que se anuncia como disputado e tenso depois do assassinato de um candidato em meio ao avanço do narcotráfico.

MOSCOU:

Putin: Exército russo avança na frente ucraniana

O Exército russo avança na frente na Ucrânia, especialmente em torno da cidade de Avdiivka (leste), alvo há dias de um cerco em grande escala por parte das tropas de Moscou, disse o presidente russo, Vladimir Putin, neste domingo (15), enquanto as forças ucranianas afirmam que estão repelindo esta ofensiva.

VARSÓVIA:

Polônia vai às urnas para definir futuro das relações com UE e Ucrânia

Os eleitores poloneses votam neste domingo (15) em uma eleição legislativa que se prevê bastante disputada e de cujo resultado depende o futuro das relações com a União Europeia (UE) e a vizinha Ucrânia.

Por Dario THUBURN

CABUL:

Novo terremoto de magnitude 6,3 no Afeganistão deixa um morto e dezenas de feridos

Um terremoto de magnitude 6,3 abalou a cidade de Herat, no noroeste do Afeganistão, na madrugada deste domingo (15), deixando pelo menos um morto e dezenas de feridos nessa região já atingida, no início do mês, por outros dois sismos com balanço de cerca de mil mortos.

TEERÃ:

Cineasta iraniano Dariush Mehrjui e sua esposa são mortos em casa

Um dos mais importantes cineastas iranianos, Dariush Mehrjui, foi morto a facadas na noite de sábado (14) junto com sua esposa, em sua casa, perto de Teerã, anunciou a Autoridade Judiciária neste domingo (15).

