Mundo apreensivo com tensão em Gaza e com temor de que conflito se espalhe

O TOTAL de mortes no conflito entre Israel e Hamas ultrapassa os milhares, segundo as autoridades Crédito: MOHAMMED ABED / AFP

Crise humanitária se aprofunda em Gaza, em meio a esforços internacionais para retirar estrangeiros do enclave bloqueado. O movimento ocorre em meio ao aumento dos confrontos ao longo da fronteira de Israel com o Líbano e aos ataques aéreos israelenses na Síria, que alimentaram os temores de um conflito mais amplo na região. Centenas de milhares de pessoas que vivem no norte da Faixa de Gaza estão fugindo em ônibus, carros e a pé, aglomerando-se em estradas estreitas que levam ao sul após o aviso de evacuação de Israel. O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, afirmou neste domingo que cerca de 600 mil pessoas haviam se deslocado para o sul da região e que outras deveriam seguir o exemplo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo a agência de notícias Associated Press, a água acabou nos abrigos da ONU em toda a Faixa de Gaza, enquanto milhares de pessoas se aglomeravam no pátio do maior hospital do território sitiado como refúgio de último recurso de uma iminente ofensiva terrestre israelense. Médicos sobrecarregados lutavam para cuidar de pacientes que eles temem que morram quando os geradores ficarem sem combustível.

Israel cortou o fluxo de alimentos, medicamentos, água e eletricidade para Gaza, bombardeou bairros com ataques aéreos e disse aos cerca de 1 milhão de residentes do norte para fugirem para o sul antes do ataque planejado por Israel. O Ministério da Saúde de Gaza disse que mais de 2,3 mil palestinos foram mortos desde o início dos combates no último fim de semana. A maioria dos mortos de ambos os lados são civis, incluindo pelo menos 724 crianças em Gaza, segundo a ONG Defense for Children International. O exército israelense afirmou que está preparando uma "ampla gama" de planos ofensivos "para os próximos estágios da guerra, com ênfase em operações terrestres significativas", embora não tenha fornecido uma indicação concreta de quando o ataque começaria. Neste domingo, foi oferecida aos habitantes de Gaza outra breve janela para se deslocarem para o sul da região por meio de uma passagem segura. Com oficiais militares israelenses de alto escalão sinalizando sua intenção de invadir Gaza, o novo governo de emergência em tempo de guerra de Israel realizou sua primeira reunião formal neste domingo, e parecia estar se preparando para a invasão. "Vamos acabar com o Hamas", disse o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu aos ministros do governo, de acordo com uma declaração de seu gabinete. Os Estados Unidos enviaram um segundo grupo de ataque de porta-aviões, o Dwight D. Eisenhower, para o leste do Mediterrâneo, juntando-se ao Gerald R. Ford e suas escoltas, para ajudar a "impedir ações hostis contra Israel ou quaisquer esforços para ampliar essa guerra", disse o secretário de Defesa, Lloyd J. Austin III em comunicado. Israel está há dias em uma campanha de ataques aéreos de retaliação em Gaza que começou depois que terroristas do Hamas mataram mais de 1,3 mil israelenses em uma incursão brutal no último fim de semana. O ataque terrorista também resultou no sequestro de cerca de 150 pessoas, entre as quais uma filha e neta de brasileiros de 18 anos.

No domingo, os militares israelenses advertiram novamente os residentes do enclave a se deslocarem para o sul e ofereceram uma janela de três horas ao meio-dia para sair pela Salahuddin Road, uma rodovia principal. Mas o Ministério da Saúde de Gaza disse que não evacuaria os hospitais. "Nossa posição moral nos obriga a continuar trabalhando", disse o porta-voz do ministério, Ashraf al-Qudra, em comunicado. A mídia palestina noticiou no domingo que um ataque israelense a uma casa em Rafah, perto da passagem fechada da fronteira com o Egito, havia matado pelo menos 17 membros de uma família.