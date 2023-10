Mulher que economizou por 20 anos para festa de casamento decide se casar consigo mesma

Sarah Wilkinson, uma britânica de 42 anos, que passou os últimos 20 anos juntando dinheiro para a festa de casamento dos sonhos, decidiu se casar consigo mesma depois de perceber que não teria um "príncipe encantado".

A cerimônia ocorreu no dia 30 de setembro em Suffolk, um condado da Inglaterra, e tem repercutido nas redes sociais no mundo todo desde então. Uma de suas amigas foi a celebrante do ato, que teve direito a 14 votos, proferidos na frente de seus familiares e amigos mais próximos. E como não poderia faltar: a Sarah Wilkinson teve direito a uma aliança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mulher que se casou consigo mesma juntou mais de R$ 61 mil durante 20 anos para a cerimônia

A ideia de se casar consigo mesma surgiu quando Sarah completou 40 anos de idade enquanto estava em total isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19. Nesse momento ela decidiu comprar um anel de diamante que sempre quis e desde então, cultivou pensamentos persistentes sobre se casar consigo mesma, em vez de esperar pela “pessoa certa”.