Israel retoma abastecimento de água no sul de Gaza

Israel confirmou ter retomado a distribuição de água no sul da Faixa de Gaza, após anúncio feito primeiro por Washington, uma medida que chega sete dias depois do corte em represália ao ataque do Hamas ao território israelense.

"A decisão de distribuir água no sul de Gaza, aprovada pelo primeiro-ministro [Benjamin] Netanyahu e pelo presidente [americano Joe] Biden, empurrará a população civil para o sul da faixa", explicou o ministro israelense da Energia, Israel Katz, em um comunicado.