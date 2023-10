Israel indica rota segura e reitera pedidos para que civis de Gaza se desloquem para o sul

As Forças de Defesa de Israel (FDI) reiteraram os pedidos para que a população civil da Faixa de Gaza se desloque para o sul do enclave palestino antes da incursão terrestre que deve acontecer nos próximos dias.

O exército israelense apontou uma rota segura nas redes sociais e afirmou que não iria lançar ataques aéreos no local de passagem entre 10h no horário local (4h no horário de Brasília) e 13h (7h no horário de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os palestinos enfrentam uma crescente crise hídrica enquanto lutam para fugir de áreas da Faixa de Gaza que são alvo dos militares israelenses, no norte. Neste sábado, 14, já há pouca água disponível para o consumo, pois Israel interrompeu o fluxo de recursos para a região logo após o ataque sangrento do grupo terrorista Hamas, que controla Gaza, em Israel no último fim de semana.