Forte terremoto atinge oeste do Afeganistão uma semana após tremores na mesma região

Um forte terremoto de magnitude 6,3 atingiu o oeste do Afeganistão neste domingo, 15, pouco mais de uma semana depois que fortes terremotos e tremores secundários mataram milhares de pessoas e destruíram aldeias inteiras na mesma província.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do último terremoto ocorreu a cerca de 34 quilômetros de Herat e a oito quilômetros abaixo da superfície.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A organização Save the Children informou que quatro pessoas morreram e que o Hospital Regional de Herat recebeu 153 feridos. Além disso, todas as construções na área de Baloch, do distrito de Rabat Sangi, ruíram. Várias aldeias foram destruídas, segundo o grupo de ajuda.