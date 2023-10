Comunidade judaica de NY, dividida ante a guerra

Há uma semana, Nova York, onde cerca de 2 milhões de seus 8,5 milhões de habitantes são judeus, tem sido palco de manifestações, algumas a favor da causa palestina, e outras, em solidariedade com Israel, após os ataques contra sua população civil por parte do grupo islâmico Hamas.

Na sexta-feira à noite, a pedido da organização judaica de esquerda Jewish Voice for Peace (JVP), apoiada pelo partido nova-iorquino Democratic Socialists of America (Socialistas Democráticos da América), milhares de pessoas se reuniram em frente à casa do líder da maioria democrata do Senado, Chuck Schumer, no Brooklyn.

Os manifestantes pediram ao senador, que é judeu e que pretende viajar para Israel com um grupo de congressistas, que trabalhe para conseguir "um cessar-fogo imediato" entre Israel e o Hamas.

"Os judeus dizem basta ao genocídio dos palestinos", dizia uma grande faixa dos organizadores do protesto, que terminou com a prisão de dezenas de pessoas com idades entre 20 e 85 anos, incluindo duas autoridades eleitas de Nova York, rabinos e descendentes de sobreviventes do Holocausto, de acordo com JVP.

Essa associação exige "o fim dos 75 anos de ocupação militar e Apartheid por parte de Israel, com a cumplicidade dos Estados Unidos nesta opressão sistêmica".

Mais à direita no espectro político, as principais organizações judaicas que dizem representar cerca de 6 milhões de judeus americanos - o American Jewish Committee (AJC) e o United Jewish Appeal (UJA) - reuniram milhares de pessoas em Manhattan esta semana.

"Embora tenha crescido em uma família não religiosa, sinto uma profunda conexão com o povo israelense e com o Estado de Israel", diz Philip Wolf, um californiano de 25 anos que vive em Nova York.