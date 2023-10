Canadense Leylah Fernandez é campeã do WTA 250 de Hong Kong

A canadense Leylah Fernandez, número 60 do mundo, conquistou o WTA 250 de Hong Kong neste domingo (15), ao derrotar na final a tcheca Katerina Siniakova (85ª).

Fernandez fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 39 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A canadense, finalista do US Open em 2021, conseguiu em Hong Kong seu terceiro título no circuito profissional feminino, depois de ter sido bicampeã no torneio de Monterrey (2021 e 2022).