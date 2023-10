Biden avalia viajar a Israel em breve, diz alto funcionário do governo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está considerando uma viagem a Israel nos próximos dias, mas nada foi finalizado, disse um alto funcionário do governo neste domingo, 15. A notícia chega no momento em que o secretário de Estado, Antony Blinken, viaja pelo Oriente Médio tentando evitar que a guerra com o Hamas desencadeie um conflito regional mais amplo.

Biden proclamou firmemente o seu apoio a Israel e uma viagem até lá seria um sinal firme de apoio dos EUA após o ataque de 7 de outubro pelo Hamas. O funcionário não pôde discutir publicamente as deliberações internas sobre a potencial viagem presidencial e falou à Associated Press sob condição de anonimato.

