Argentina recebe 244 cidadãos do país retirados de Israel

Um total de 244 argentinos retirados de Israel foi recebido neste domingo, 15, por familiares e autoridades em Buenos Aires. Foi o primeiro voo da Aerolíneas Argentinas, vindo de Roma, a trazer argentinos que estavam em Israel, após o ataque do Hamas e a declaração de guerra das autoridades israelenses. Eles foram recebidos pelo chanceler argentino Santiago Cafiero no aeroporto de Ezeiza. Outros voos com pessoas trazidas de Israel no fim da semana tiveram como destino a Colômbia e o Chile. Fonte: Associated Press.