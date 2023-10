Xeque catari desiste da compra do Manchester United, segundo BBC

Al Thani concorria com o milionário britânico Jim Ratcliffe, fundador do grupo petroquímico Ineos, no processo de venda do clube, que pertence à família Glazer desde 2005.

O xeque catari Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente do Qatar Islamic Bank (QIB), decidiu retirar sua oferta de compra do Manchester United, informou a BBC neste sábado (14).

Os proprietários americanos do United anunciaram em novembro de 2022 que o conselho de administração do clube avaliava "todas as alternativas estratégicas, inclusive um novo investimento, uma venda ou outras transações envolvendo a sociedade".

A família Glazer comprou o Manchester United em 2005 por 790 milhões de libras esterlinas (R$ 4,8 bilhões na cotação atual), uma aquisição financiada em grande parte por dívidas. Agora, os proprietários querem 6 bilhões de libras (R$ 36 bilhões) pelo clube.

A oferta de compra do xeque Al Thani era para o controle total do capital do clube, com a promessa de liquidar sua dívida.

