Rússia diz ter derrubado dois drones no mar Negro, perto de Sochi

A Rússia afirmou, neste sábado (14), que derrubou dois drones de ataque sobre o Mar Negro, graças à defesa antiaérea na cidade portuária de Sochi, no sul do país.

Já a agência de notícias Interfax, citando a assessoria de imprensa do aeroporto, informou que houve restrições temporárias no local por razões de segurança durante o incidente.

No mês passado, a Rússia relatou um grande incêndio em um depósito de combustível perto do aeroporto de Sochi, com alguns meios de comunicação indicando que foi causado por um drone ucraniano.

bur/ach/fio/jvb/zm/tt