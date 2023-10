Partidos conservadores chegam ao poder na Nova Zelândia

"O resultado desta noite não é o que qualquer um de nós queria, mas quero que vocês se orgulhem do que alcançamos nos últimos seis anos", declarou Hipkins a seus correligionários trabalhistas em Wellington.

Os neozelandeses votaram, neste sábado (14), a favor de uma mudança de governo, e o primeiro-ministro em final de mandato, o trabalhista Chris Hipkins, aceitou a derrota de seu partido nas eleições legislativas após seis anos no poder.

Luxon, de 53 anos, que há quatro anos trabalhava no setor privado, prometeu medidas para reduzir a pressão fiscal para impulsionar a economia.

A campanha eleitoral foi dominada pela situação econômica, cada vez mais difícil, e pelo aumento do custo de vida que afetou os neozelandeses.

O ex-executivo da companhia aérea Air New Zealand disse que os neozelandeses "votaram pela mudança".

"Com base nos números atuais, parece que o Partido Nacional e o ACT estarão em posição de formar o próximo governo", afirmou Christopher Luxon.

Com 97% dos votos contados, o Partido Nacional e seu parceiro de coalizão ACT conquistaram 61 assentos, o suficiente para garantir a maioria em um parlamento de 120 cadeiras.

O vencedor passou sete anos como diretor-executivo da Air New Zealand e foi aclamado como um futuro líder ao entrar na política em 2019.

Em seus primeiros 100 dias no cargo, o Partido Nacional planeja lançar uma ofensiva contra a delinquência juvenil, a proibição de telefones celulares nas escolas e acabar com os aumentos dos impostos sobre combustíveis do governo trabalhista.