Palestinos sofrem com falta de água enquanto tentam fugir para o sul de Gaza

Israel tem renovado os apelos nas redes sociais e em panfletos lançados no ar para que os residentes de Gaza se mudassem para o sul, enquanto o grupo terrorista Hamas incitou as pessoas a permanecerem nas suas casas. A Organização das Nações Unidas (ONU) e grupos de ajuda humanitária disseram que um êxodo tão rápido causaria um sofrimento humano incalculável para pacientes hospitalizados, idosos e outras pessoas que não conseguem se mudar.

Os palestinos enfrentam uma crescente crise hídrica enquanto lutam para fugir de áreas da Faixa de Gaza que são alvo dos militares israelenses, no norte. Neste sábado, 14, já há pouca água disponível para o consumo, pois Israel interrompeu o fluxo de recursos para a região logo após o ataque sangrento do grupo terrorista Hamas, que controla Gaza, em Israel no último fim de semana.

A fuga ordenada pelos militares israelitas força toda a população do território a amontoar-se na metade sul da Faixa de Gaza, enquanto Israel continua os ataques em todo o território, incluindo no sul. Por isso, Rami Swailem disse que ele e pelo menos cinco famílias do seu prédio decidiram ficar no seu apartamento perto da Cidade de Gaza. "Estamos enraizados em nossas terras", diz Swailem. "Preferimos morrer com dignidade e enfrentar o nosso destino."

Perto da costa, a única água da torneira está contaminada com água do Mar Mediterrâneo devido à falta de instalações sanitárias. Mohammed Ibrahim, 28 anos, disse que os seus vizinhos na Cidade de Gaza começaram a beber água salgada.

Não está claro, ainda, quantos palestinos permanecem no norte de Gaza, disse Juliette Touma, porta-voz da agência da ONU para refugiados palestinos, neste sábado. "O que sabemos é que centenas de milhares de pessoas fugiram. E que 1 milhão de pessoas foram deslocadas no total em uma semana", afirma.

A agência da ONU para os refugiados expressou preocupação com aqueles que não podem deixar suas atuais localizações, "especialmente mulheres grávidas, crianças, idosos e pessoas com deficiência", e disse que estes devem ser protegidos. A agência também pediu que Israel não tenha como alvo civis, hospitais, escolas, clínicas e estabelecimentos da ONU.

"Vim para cá com meus filhos. Dormimos no chão. Não temos colchão nem roupas", disse Howeida al-Zaaneen, 63 anos, natural da cidade de Beit Hanoun, no norte do país. "Quero voltar para minha casa, mesmo que ela esteja destruída."

Os militares israelenses disseram que suas tropas realizaram ataques temporários em Gaza na sexta-feira, 13, para combater terroristas e para caçar vestígios de cerca de 150 pessoas - incluindo homens, mulheres e crianças - que foram sequestradas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro ao sul de Israel.

O Ministério da Saúde de Gaza disse, neste sábado, que mais de 2.200 pessoas foram mortas no território palestino, incluindo 724 crianças e 458 mulheres. O ataque do Hamas matou mais de 1.300 pessoas do lado israelense, a maioria delas civis, e cerca de 1.500 militantes do Hamas morreram durante os combates, disse o governo israelense.

Saída de estrangeiros

Autoridades egípcias disseram que a passagem ao sul da cidade de Rafah seria aberta neste sábado pela primeira vez em dias para permitir a saída de estrangeiros - entre eles, 19 brasileiros que aguardam para serem repatriados.

Uma autoridade disse que israelenses e homens do Hamas concordaram em facilitar as partidas e que haviam, ainda, negociações em andamento sobre o envio de ajuda para Gaza por meio da mesma passagem. Os funcionários não estavam autorizados a informar os jornalistas e falaram sob condição de anonimato.

Temendo um êxodo em massa de palestinos, as autoridades egípcias ergueram "muros anti-explosão temporários" no lado egípcio da passagem, que está fechada há dias por causa dos ataques aéreos israelenses. A informação foi dada por duas autoridades egípcias, também sob condição de anonimato.

Os ataques de Israel a Gaza na sexta-feira foram a primeira confirmação de que as tropas israelitas tinham entrado no território desde que os militares começaram o seu bombardeamento 24 horas por dia em retaliação ao massacre do Hamas no sábado passado. Os terroristas do Hamas, por sua vez, dispararam mais de 5.500 foguetes contra Israel desde o início dos combates, segundo os militares israelenses.

Israel convocou cerca de 360 mil reservas militares e concentrou tropas e tanques ao longo da fronteira com Gaza. Um ataque terrestre em Gaza, que tem uma grande densidade demográfica, provavelmente traria ainda mais baixas de pessoal, considerando combates brutais de casa em casa.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, em Riad, capital saudita, no sábado. Ambos pediram que Israel proteja os civis em Gaza.

"À medida que Israel persegue o seu direito legítimo de defender o seu povo e de tentar garantir que isto nunca mais aconteça, é de vital importância que todos nós cuidemos dos civis, e estamos a trabalhar juntos para fazer exatamente isso", disse Blinken.

Hamas fala em morte de reféns israelitas por conta do bombardeio

O Hamas disse que os ataques aéreos de Israel mataram 22 reféns, incluindo estrangeiros - o grupo não forneceu as nacionalidades. Os militares israelenses negaram a alegação.

O Hamas espera trocar os reféns por milhares de palestinos detidos em prisões israelenses. Na Cisjordânia ocupada, o Ministério da Saúde palestino afirma que 53 palestinos foram mortos desde o início da guerra, incluindo 16 na sexta-feira. A ONU diz que os ataques de colonos israelenses aumentaram lá desde o ataque terrorista do Hamas.

Os EUA e outros aliados de Israel prometeram apoio firme à guerra contra o grupo terrorista Hamas. O chefe da política externa da União Europeia, no entanto, disse neste sábado que os militares israelitas precisavam dar mais tempo às pessoas para deixarem o norte de Gaza.

Josep Borrell acolheu favoravelmente a ordem de debandada, mas disse: "Não é possível deslocar tanto volume de pessoas num curto período de tempo", notando a falta de abrigos e transporte.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que era impossível transportar com segurança os feridos dos hospitais que já lidam com um elevado número de mortos e feridos. Pacientes e funcionários do Hospital Al Awda, no extremo norte de Gaza, passaram parte da noite na rua "com bombas caindo nas proximidades", disse o grupo de ajuda médica Médicos Sem Fronteiras.

Scott Hamilton, porta-voz do grupo de ajuda, disse que parte da equipe médica e todos os pacientes foram transferidos para outro local, "mas a situação continua extremamente complicada e caótica".

A assessoria de comunicação do Hamas disse que ataques aéreos atingiram carros em três locais enquanto se dirigiam para o sul da Cidade de Gaza, matando 70 pessoas. Não houve comentários dos militares israelenses. Fonte: Associated Press.