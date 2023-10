Ônibus com brasileiros aguarda liberação para cruzar fronteira com o Egito

Um ônibus com os 19 brasileiros que vivem na Faixa de Gaza e serão repatriados deixou a Cidade de Gaza na manhã deste sábado, 14, rumo a Khan Younes, cidade ao sul do território palestino, próximo à fronteira com o Egito. O Ministério de Relações Exteriores, Itamaraty, confirmou ao Estadão que eles chegaram em segurança depois de cerca de duas horas de viagem.

As famílias aguardam agora pela liberação do Egito para cruzamento de fronteira. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, tem negociado há dias com o chanceler egípcio para tentar fazer um corredor de saída dos brasileiros por meio do país africano. Neste momento, não é possível entrar ou sair da Faixa de Gaza por conta dos bloqueios feitos ao território.

Entre quinta, 12, e sexta-feira, 13, o exército de Israel ordenou que os palestinos se deslocassem do norte para o sul de Gaza, dando a entender que faria novos ataques em cidades do norte. Eles buscam pelos israelitas feitos de refém pelo grupo terrorista Hamas, que cometeu um ataque sem precedentes contra Israel no último sábado, 7.