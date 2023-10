Lula reúne-se com Alckmin e ministros para discutir conflito em Israel e na Palestina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na manhã deste sábado, 14, com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministros de Estado e assessores próximos para discutir o conflito em Israel e na Palestina.

A reunião foi feita por videoconferência, já que o presidente ainda se recupera de uma cirurgia no quadril e nas pálpebras. Participaram do encontro os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macêdo (Secretaria Geral), José Múcio (Defesa) e Paulo Pimenta (Secom), além do líder do governo no Senado, Jaques Wagner, do assessor especial Celso Amorim e do chefe de gabinete da Presidência, Marco Aurélio.

Segundo a Secom, além do papel do Brasil nas discussões sobre o conflito em Israel e na Palestina, também foram discutidas "questões de governo" na reunião de Lula com seus auxiliares.