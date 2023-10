Hamas: bombardeios israelenses em Gaza mataram 9 reféns nas últimas 24h

Pelo menos cinco civis israelenses e quatro estrangeiros, mantidos reféns pelo Hamas na Faixa de Gaza, morreram nos bombardeios israelenses nesse enclave palestino nas últimas 24 horas, informou o braço militar do movimento islâmico neste sábado (14).

Os nove morreram por "bombardeios em locais onde os prisioneiros estavam detidos", afirmaram as Brigadas Ezedin al-Qasam em um comunicado, sem dar mais detalhes. Com estas mortes, sobe para 22 o número de reféns do Hamas mortos em bombardeios desde o início da guerra entre Israel e esse movimento, há uma semana, conforme balanço deste último.