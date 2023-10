Gaza: 28 brasileiros esperam fronteira abrir para entrar no Egito e viajar para o Brasil

Para um grupo de 16 brasileiros, predominantemente composto por mulheres e crianças, o barulho constante de explosões e destruição cada vez mais próximas ao local em que estavam hospedados foi substituído por uma casa provisória simples, aberta, e com um mínimo de conforto e segurança. O sentimento de alívio ainda não é completo, mas eles estão bem mais próximos do retorno para casa.

No caminho, muita destruição e alguns obstáculos resultantes da guerra. Na chegada, eles se juntaram a outro grupo de 12 brasileiros que têm interesse na repatriação. Ao todo, são 28 pessoas, com 14 crianças, oito mulheres e seis homens adultos.

Para garantir uma noite mais tranquila, o Governo Brasileiro alugou uma pequena casa já em Rafah, a uma caminhada de distância do posto de fronteira com o Egito, para os 16 que estavam na escola. Uma estrutura simples, mas digna e com espaço para todos descansarem até o momento de seguirem a logística de retorno.

"Ali eles ficarão aguardando tranquilamente o momento de passar, quando a fronteira se abrir. Uma enorme diferença em relação à tensão e às bombas de onde estavam até hoje pela manhã", afirmou o embaixador Alessandro Candeas, chefe do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia. "Graças a Deus eles estão longe da parte mais intensa dos bombardeios".

Israel X Hamas: brasileiros que estão em Gaza voltarão em avião da Presidência

Assim que eles cruzarem a fronteira e ficar definida a logística final de retorno, a aeronave da Presidência da República destacada para resgatar o grupo sairá de Roma, na Itália, para o aeroporto designado no Egito. A aeronave é um VC-2 da Embraer com 40 lugares.

Durante todo o sábado, o Governo Federal seguiu em articulações com autoridades palestinas, do Egito e de Israel para viabilizar o cruzamento em segurança da fronteira do território palestino com o Egito em Rafah. "Assim que abrir, imediatamente a gente consegue fazer o nosso pessoal cruzar", comentou Candeas. (Com Agência Gov)