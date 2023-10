Exército israelense mata 'terroristas' em tentativa de se infiltrar do Líbano

O exército israelense matou vários "terroristas", neste sábado (14), que tentavam se infiltrar em Israel pelo Líbano, informou um porta-voz militar.

"Soldados do Exército israelense identificaram, há algumas horas, um comando terrestre que tentava penetrar no território israelense a partir do Líbano", disse o porta-voz em um comunicado.

"Um drone atacou este comando e matou vários terroristas", acrescentou.