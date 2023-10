Exército de Israel indica rotas e estabelece horários para saída de palestinos do norte de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) indicaram em uma publicação em árabe neste sábado, 14, que residentes da região norte da Faixa de Gaza podem deixar a região por duas rotas seguras e devem completar o trajeto até o sul do enclave palestino das 10h no horário local (4h no horário de Brasília) até as 16h (10h no horário de Brasília).

"Se você se preocupa com si mesmo e com a sua família, vá para o sul da Faixa de Gaza", aponta a publicação do porta-voz do exército israelense em árabe, Avichay Adraee. "Tenham a certeza de que os líderes do Hamas cuidaram de si próprios e estão se protegendo".

O exército israelense havia dado um prazo de 24 horas para que os civis palestinos deixassem a região norte da Faixa de Gaza, aumentando especulações de uma possível incursão terrestre no enclave palestino, que só aconteceu forma pontual na sexta-feira, 13. O exército reconheceu que a retirada dos civis do norte poderia demorar e aumentou o prazo para que os civis palestinos se locomovessem.