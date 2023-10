Chanceler do Irã apela para Israel parar ataques em Gaza ou correr risco de 'enorme terremoto'

Israel considera o Hezbollah a ameaça imediata mais séria, estimando que tenha cerca de 150 mil foguetes e mísseis, incluindo mísseis guiados de precisão que podem atingir qualquer lugar em Israel. O grupo, que conta com milhares de combatentes experientes, que participaram no conflito de 12 anos na Síria, também possui diferentes tipos de drones militares.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, apelou neste sábado, 14, a Israel para parar os ataques a Gaza, alertando que a guerra pode se expandir para outras partes do Oriente Médio se a milícia libanesa Hezbollah se juntar à batalha, e isso faria Israel sofrer "um enorme terremoto", segundo ele.

Os combatentes do Hezbollah estão em alerta total ao longo das fronteiras do Líbano com Israel, após o ataque do último sábado (7) pelo grupo terrorista Hamas, que deixou centenas de civis e soldados israelenses mortos.

Neste sábado, 14, os militares israelenses anunciaram que um ataque de drones israelense ao longo da fronteira com o Líbano matou uma "célula" que tentava infiltrar-se em Israel. Na sexta-feira, 13, o Hezbollah disse que os seus combatentes dispararam vários foguetes contra quatro posições israelenses ao longo da fronteira.

Na tarde de sábado, combatentes do Hezbollah dispararam foguetes e projéteis contra posições israelenses nas disputadas Fazendas de Shebaa, na fronteira entre Israel e o Líbano. As tropas israelenses dispararam contra áreas próximas no Sul do Líbano.

A agência de notícias estatal do Líbano informou que um homem e sua mulher foram mortos no bombardeio israelense contra uma vila na fronteira, enquanto o Hezbollah informou que um de seus combatentes também foi morto neste sábado.

Amirabdollahian discutiu em Beirute a situação em Gaza e na região com o principal funcionário do Hamas no exílio, Saleh Arouri, e o líder do grupo Jihad Islâmica Palestina, Ziad Nakhaleh, de acordo com a TV Al-Manar, do Hezbollah.

Representantes do Hamas disseram repetidamente que o ataque do último sábado ao Sul de Israel, que matou mais de 1.300 pessoas em Israel, foi obra do grupo palestino e que o Irã não teve nada a ver com isso. Representantes do Hamas não responderam aos pedidos da Associated Press para confirmar e dar detalhes sobre a reunião.