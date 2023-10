Casa Latino-Americana de Londres, 40 anos a serviço de uma comunidade

María Victoria Cristancho, colombiana e atual coordenadora cultural do centro, quer resgatar a história dos primórdios da "Casa Latina".

"Queremos fazer um documentário e um livro que conte bem essa história, porque está muito fragmentada", explica Cristancho, uma das promotoras dos atos pelo 40º aniversário do centro.

Pela casa, passaram escritores e artistas de vários países latino-americanos - em quase todos os casos, forçados ao exílio. Depois vieram, sobretudo a partir do ano 2000, os emigrantes por razões econômicas.

A Casa Latino-Americana é, hoje, um centro de diversas atividades culturais e sociais, com oficinas artísticas e assessoria jurídica, além de aulas de espanhol, nos diferentes espaços dos três andares do edifício. Subsiste, ao longo dos anos, com ajuda oficial de organizações e empresas britânicas, ou com recursos próprios do aluguel de salas.

O edifício se tornou um lugar emblemático da cultura latino-americana em Londres, de uma comunidade que, segundo registros oficiais, contava com 300.000 pessoas em 2022 no Reino Unido.

Um número enganoso, segundo Cristancho.