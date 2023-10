Bombardeio israelense atingiu aeroporto sírio de Aleppo, diz ONG

Um bombardeio israelense atingiu neste sábado (14) o aeroporto da cidade síria de Aleppo, no norte do país, conforme relatado pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), dias após um ataque semelhante contra os aeroportos de Aleppo e Damasco.

"Um ataque aéreo israelense vindo do mar atingiu o aeroporto de Aleppo", declarou Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, uma organização não governamental baseada no Reino Unido, à AFP.