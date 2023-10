Bombardeio de Israel na Síria atinge aeroporto de Aleppo pela segunda vez em dois dias

Neste sábado, militares israelenses relataram o som de sirenes nas comunidades de Avnei Eitan e Alma perto das 22h (16h, no horário de Brasília). "Após o relato inicial sobre sirenes soadas nas comunidades de Avnei Eitan e Alma, dois foguetes foram lançados da Síria em direção ao território israelense que caiu em área aberta. Nenhum interceptador foi ativado de acordo com o protocolo. Além disso, há pouco tempo, um interceptador foi lançado contra um alvo suspeito que cruzava do Líbano para o território israelense. O incidente está sob análise," disseram as Forças de Defesa Israelense em comunicado.

O ataque de Israel teria atingido o Aeroporto Internacional de Aleppo, pela segunda vez nos últimos dois dias, segundo a imprensa local. A televisão estatal síria anunciou a nova "agressão israelense" e explicou que as autoridades estão avaliando as consequências no campo de aviação, que ficou fora de serviço na quinta-feira, 12, devido a mísseis lançados por Israel. O ataque ao aeroporto deste sábado também foi relatado pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse em comunicado que o lançamento originado do lado sírio ocorreu a partir da zona de Ain Dakar, em Deraa, e atribuiu a autoria a "facções que trabalham com o Hezbollah", grupo xiita libanês.

Israel ataca o território sírio com relativa frequência, na maioria das vezes com mísseis pela aviação e, menos frequentemente, por terra a partir do seu lado da divisão, tendo frequentemente como alvo o Hezbollah ou as milícias iranianas também aliadas a ele. Nos últimos dias, o Hezbollah já esteve envolvido em ataques cruzados com Israel a partir das suas posições no sul do Líbano. (Com agências internacionais).