Biden liga para primeiro-ministro de Israel e também para presidente palestino

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou apoio militar"inabalável" a Israel na tarde deste sábado, 14, em ligação telefônica com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, segundo comunicado divulgado pela Casa Branca. De acordo com a nota, Biden discutiu os esforços conjuntos dos EUA com a Organização das Nações Unidas (ONU), Egito, Jordânia, Israel e outros países da região para garantir que civis tenham acesso a água, alimentos e cuidados médicos.

"À medida que surgem mais informações sobre as atrocidades brutais cometidas pelo Hamas na semana passada, o presidente Biden reiterou a necessidade de todos os países condenarem inequivocamente o Hamas como uma organização terrorista que não representa as aspirações do povo palestino", disse a nota.

Biden conversou ainda, também por ligação, com o presidente palestino Mahmoud Abbas, conforme reportado em nota pela Casa Branca. O presidente dos EUA condenou o ataque do Hamas e afirmou que o grupo não representa os direitos do povo da Palestina "à dignidade e à autodeterminação". Em resposta, Abbas informou a Biden suas ações na região e medidas para levar assistência humanitária, especialmente a Gaza. Por fins, ambos se comprometeram a dar continuidade aos esforços de ajudar as pessoas no local e a evitar a expansão do conflito.