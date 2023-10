Biden afirma que enfrentar a crise humanitária na Faixa de Gaza é uma prioridade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na sexta-feira, 13, que é uma prioridade de sua administração enfrentar a crise humanitária que se desenrola na Faixa de Gaza em meio a guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel.

Biden discursou em um evento na cidade da Filadelfia para promover um programa de 7 milhões de dólares para impulsionar o desenvolvimento e a produção de combustível de hidrogénio nos EUA, e comentou a situação dos palestinos na Faixa de Gaza por conta dos sucessivos ataques aéreos de Israel no enclave palestino após o ataque terrorista do Hamas contra o território israelense no sábado passado, 7, que deixou mais de 1.300 mortos.

O presidente americano afirmou que orientou a sua equipe a trabalhar com os governos de Israel, Egito, Jordânia e com a ONU para aumentar a ajuda humanitária às pessoas afetadas pela guerra.