Ataque mata 70 palestinos, incluindo crianças, que tentavam fugir para o sul da Faixa de Gaza

As Forças de Defesa Israelense (IDF) informaram que vão investigar o ocorrido, mas que, no momento, existem tentativas de seus inimigos de evitar que cidadãos deixem a região.

Cidadãos palestinos que tentavam fugir do norte da Faixa de Gaza foram atingidos por um bombardeio nesta sexta-feira, 13. Cerca de 70 pessoas foram mortas, divulgou o Ministério da Saúde palestino. O comboio se deslocava para o sul da região após a ordem de Israel de esvaziar o local.

De acordo com o canal britânico BBC News, foi possível confirmar que ao menos 12 pessoas morreram no ataque, identificados pelos vídeos que foram registrados durante a explosão. Nas imagens que mostram o comboio, é possível ver que a bomba atinge carros e caminhões que carregavam civis e vários corpos espalhados pelo chão.

O deslocamento já abrange quase um milhão de pessoas que estão saindo do norte da Faixa de Gaza para o sul, depois que Israel emitiu avisos de liberação da área. Inicialmente, os palestinos tinham 24 horas para fazer o trajeto. A IDF ampliou o prazo posteriormente, que se esgotou às 16h no horário local (10h no horário de Brasília).