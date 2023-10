Americanos enviam suprimentos a Israel; Gaza é impedida de receber ajuda

"Recebemos notícias da minha equipe em Israel'", disse Gabi Chutter, de 25 anos, que ajuda na organização das doações, enquanto aguardava a chegada de quatro caminhões de 26 pés com mais doações. "Eles me dizem: 'Ei, estamos sabendo que os soldados na linha de frente precisam de X'", disse ela. "Enviamos a informação para a comunidade e, em poucos minutos, as pessoas vêm trazer as coisas novas."

Poucos dias após o ataque do último final de semana, dezenas de voluntários em Long Island receberam doações de equipamentos táticos e suprimentos humanitários para enviar aos soldados israelenses.

Os americanos estão arrecadando milhões de dólares e organizando campanhas de base para fornecer voos, suprimentos médicos e outros tipos de ajuda a Israel após o ataque do Hamas no último sábado, 7.

Em Nova York, voluntários encheram sacos de lona com produtos de higiene pessoal, leite em pó para bebês, carregadores portáteis e outros itens para soldados israelenses, e depois ajudaram a carregá-los em aviões de carga, disse Eli Langer, 37 anos, que tem uma agência de marketing digital e formou um grupo no WhatsApp na segunda-feira para conectar pessoas necessitadas com aquelas dispostas a ajudar. Desde então, o grupo cresceu para incluir mais de 1.000 membros e gerou esforços semelhantes em cidades como Baltimore e Chicago.

O grupo de Langer trabalhou ainda com agentes de viagem para tirar os americanos em Israel do país em voos com assentos vagos e também coletou cartas de crianças nos EUA, que foram entregues a soldados da reserva que estavam voando para Israel, disse Langer.

Enquanto isso, os esforços para levar ajuda aos civis presos em Gaza, onde Israel lançou uma contraofensiva feroz, estão sendo impedidos pelo bloqueio israelense da área, segundo grupos humanitários islâmicos.

"Ninguém tem permissão para obter nada dentro de Gaza atualmente, nem mesmo alimentos ou remédios. Isso está dificultando muito o nosso trabalho em Gaza", disse Ismail Safi, diretor interino de programas da Islamic Relief USA, uma organização sem fins lucrativos com sede em Alexandria, Virgínia.

Safi disse que o grupo havia conseguido medicamentos e outros suprimentos para a área por meio de parceiros antes do bloqueio, mas agora eles estão acabando. O grupo está trabalhando com seus parceiros para tentar levar mais suprimentos para a área, mas o esforço pode ter que esperar até que o bloqueio seja suspenso, disse ele. A exigência de Israel de que os civis sejam evacuados para a parte sul de Gaza complicou ainda mais a situação.