Ameaça de bomba fecha o museu do Louvre em Paris

O Museu do Louvre em Paris, o maior e um dos mais visitados do mundo, fechou suas portas neste sábado, 14, após receber por escrito um mensagem que indicava que uma bomba poderia explodir no local.

A porta-voz do Ministério do Interior, Camille Chaize, confirmou a evacuação e o fechamento do museu. "O Louvre recebeu uma mensagem escrita, informando sobre um risco para o museu e para seus visitantes. Optamos por esvaziá-lo e fechá-lo durante todo o dia para proceder uma verificação", divulgaram as autoridades francesas.

O perfil oficial do Louvre no Instagram também comunicou o fechamento e pediu compreensão aos visitantes que já tinham adquirido entradas para o museu.