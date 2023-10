Vieira: Saída de civis de Gaza pode levar a níveis sem precedentes de miséria para inocentes

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou no Conselho de Segurança da ONU que todos os esforços devem priorizar a proteção de civis no conflito entre Israel e o grupo Hamas. O colegiado fez uma reunião hoje sobre a guerra, mas o encontro terminou sem consenso. O Brasil ocupa a presidência rotativa do fórum este mês.

"Nós recebemos com desânimo informações de que forças israelenses ordenaram que todos os civis, mais de 1 milhão, morando no norte de Gaza saiam em 24 horas. Como as Nações Unidas declararam, isto pode levar a níveis sem precedentes de miséria para civis inocentes", disse o chanceler, manifestando preocupação especial com as crianças atingidas pela violência no conflito.

De acordo com Vieira, o governo também está acompanhando atentamente a situação de brasileiros em Israel e na Palestina. Ele destacou as ações feitas para a repatriação de centenas de cidadãos e lamentou a morte de dois jovens em um festival de música em Israel no fim de semana. "Nós esperamos que a paz poderá prevalecer para todos no Oriente Médio e continuaremos trabalhamos para atingir este fim."