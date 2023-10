Substituto de Guaidó desiste de primárias opositoras na Venezuela e apoia favorita

A opositora venezuelana Maria Corina Machado, favorita nas primárias que vão escolher o adversário do presidente Nicolás Maduro em 2024, recebeu, nesta sexta-feira (13), o apoio do candidato Freddy Superlano, que entrou na disputa quando Juan Guaidó fugiu para os Estados Unidos.

"Hoje, nós dizemos a Maria: você tem nossa confiança", disse Superlano durante coletiva de imprensa. "Na rua, todo mundo está convencido de que Maria Corina é a ganhadora desta primária", prevista para 22 de outubro.

"Fico emocionada e me comprometo com estes valores que compartilhamos com a sociedade venezuelana e com este caminho que tem um único destino: a libertação da Venezuela e a volta dos nossos filhos para casa", respondeu a pré-candidata, que pertence à ala mais radical da oposição, referindo-se à migração maciça de venezuelanos nos últimos anos.