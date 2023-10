Sombra de um novo escândalo paira sobre a 'Azzurra'

A concentração da seleção italiana foi perturbada na quinta-feira (12) pela presença de policiais para interrogar dois jogadores dentro de uma investigação sobre apostas esportivas ilegais que ameaça desencadear uma nova crise no 'calcio'.

Ao concordar em encerrar seu ano sabático em agosto para assumir a 'Azzurra' no lugar de Roberto Mancini, o técnico Luciano Spalletti provavelmente imaginava vários cenários, mas em nenhum deles se veria na situação atual.

Spalletti deu nova cara à Itália após os dois primeiros jogos no comando da equipe, que é vice-líder do Grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 com 7 pontos, mas este novo caso fora das quatro linhas coloca uma sombra sobre os progressos feitos em campo.