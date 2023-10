Sob bombas em Gaza, palestinos não sabem para onde ir

Desde o ataque lançado no sábado pelo Hamas, que resultou na morte de pelo menos 1.300 pessoas, Israel tem bombardeado incessantemente o enclave palestino governado pelo movimento islâmico, onde pelo menos 1.500 palestinos morreram - um terço deles crianças, de acordo com fontes de saúde locais.

Milhares de habitantes do norte da Faixa de Gaza fogem de carro ou a pé em direção ao sul, após os alertas de Israel. No entanto, se questionam "para onde ir", enquanto os bombardeios continuam no enclave.

"O inimigo é feroz e quer nos aterrorizar e forçar ao exílio, mas resistiremos", disse à AFP Abu Azzam, um morador do norte de Gaza determinado a permanecer no local.

Mohammed Jaled, de 43 anos, também decidiu ficar. "O que o mundo quer de nós? Já sou um refugiado em Gaza, e eles querem que eu vá embora de novo?", exclama.

Ele pergunta: "O que faremos em Rafah?" - uma importante cidade no extremo oposto de Gaza, na fronteira com o Egito.

"Querem que durmamos nas ruas com nossos filhos? Eu me recuso! Não quero esta vida indigna!", "Não há lugar seguro, então não sabemos para onde ir", explica Mohammed Abu Ali, do campo de refugiados de Shati, o maior de Gaza, no norte da Faixa.

"Nossas crianças vivem entre ruínas e não temos nem água nem alimentos", relata Abu Ali.

Israel decretou estado de sítio na Faixa de Gaza, após o ataque do Hamas no sábado. A entrada de bens e combustíveis foi proibida e o fornecimento de água e eletricidade cortado.

"Viemos buscar refúgio na UNRWA", a agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, encarregada pelos quase seis milhões de refugiados palestinos nos países do Oriente Médio.

"E pergunto formalmente à ONU, em frente a seus escritórios: para onde vamos agora?"

No entanto, a própria UNRWA decidiu seguir para o sul, onde realocou seu centro de operações e equipe.

my-az-sy/sbh/tp/rsc/js/ms/aa