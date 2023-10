Seleção se cerca de dúvidas após empate em casa com a Venezuela

Neymar inclusive demonstrou sua insatisfação com um torcedor atirou contra ele um saco de pipoca quando se dirigia aos vestiários, depois de mais uma noite de desempenho discreto.

O time brasileiro saiu vaiado da Arena Pantanal, em Cuiabá, depois de não conseguir vencer a seleção venezuelana, única na América do Sul que nunca disputou uma Copa do Mundo.

É preciso mais tempo? O 'dinizismo' terá sucesso na Seleção? O inesperado empate em casa em 1 a 1 com a Venezuela cercou de dúvidas, e não poucas críticas, o Brasil de Fernando Diniz antes do difícil duelo contra o Uruguai, em Montevidéu, na próxima terça-feira.

As atuações apagadas de Neymar e cia, cuja classificação para o Mundial de 2026 é dada como certa, são recorrentes há anos.

A Seleção nunca perdeu um jogo em casa nas Eliminatórias, mas contra a Venezuela cedeu seu 13º empate jogando como mandante. Em 2009, já tinha ficado no 0 a 0 com o mesmo adversário.

Com Diniz, a equipe só teve alguns lampejos do estilo de jogo que levou o Fluminense à final da Copa Libertadores, na goleada sobre a Bolívia por 5 a 1 na estreia das Eliminatórias.

Durante a era Tite (2016-2022), marcada pelas eliminações nas quartas de final das Copas de 2018 e 2022, os números foram incontestáveis: 60 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas. Mas a qualidade do jogo sempre foi questionada.

Desde que foi anunciado como técnico da seleção, em julho, com contrato de um ano, Diniz advertiu que a mudança de estilo deveria ser gradual.

Seus jogadores no Fluminense já disseram várias vezes que levaram meses para colocar em prática o 'dinizismo', que vem dando resultados ao time carioca.

Fiel às ideias do treinador, o Tricolor chegou à final da Libertadores, em que vai enfrentar o Boca Juniors no dia 4 de novembro, no Maracanã.

Dentro da Seleção, a confiança é de que Diniz pode melhorar o jogo, mas também há preocupação com a perda de solidez defensiva, uma marca registrada de Tite.

O agora técnico do Flamengo comandou o Brasil em 14 jogos como mandante nas Eliminatórias, nos quais sofreu dois gols, mesmo número que o time de Diniz em apenas dois duelos.

"Esses detalhes e esses erros a gente tem que buscar consertar para não ser surpreendido", disse Neymar.

Corrigir as falhas será vital para enfrentar o Uruguai, uma equipe com poderio ofensivo muito maior do que Bolívia, Peru e Venezuela.

"Acho que para nós é ter equilíbrio e ir fazendo essa transição pouco a pouco, implementar as ideias do Diniz a cada oportunidade que temos para treinar e jogar", afirmou Danilo, que será desfalque contra os uruguaios por conta de uma lesão.

raa/msi/ma/cb