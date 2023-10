Professor é morto em ataque de islamita na França

Um homem armado com uma faca matou um professor, nesta sexta-feira (13), em uma escola de ensino médio em Arras (norte da França), em um ataque que a Justiça investiga como ato terrorista e que o governo vincula ao conflito no Oriente Médio.

"Segundo nossas informações, há, sem dúvidas, um vínculo entre o que aconteceu no Oriente Médio e a decisão de atacar", assegurou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, em entrevista à TF1.

O episódio ocorreu na escola Gambetta em Arras. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem jovem, vestindo calças pretas e casaco cinza, visivelmente armado, brigando com vários adultos no pátio, antes de se dirigir à saída do centro educacional.