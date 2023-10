Presidente da Fifa oferece condolências às federações palestina e israelense

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ofereceu condolências às federações de futebol palestina e israelense em uma carta enviada nesta sexta-feira (13), em meio ao conflito sangrento entre Israel e Gaza.

"A Fifa se junta aos apelos para um fim imediato das hostilidades e pelo alívio imediato do sofrimento dos povos israelense e palestino", diz o texto enviado a Moshe Shino Zuares, presidente da federação israelense, e a Jibril Rajoub, seu homólogo palestino.

Infantino expressou a solidariedade do futebol "aos povos de Israel e Palestina, com todas as vítimas inocentes que pagaram um preço assombroso".