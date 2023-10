Pode haver outra reunião do Conselho de Segurança para discutir nova resolução, diz Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta sexta-feira, 13, a jornalistas que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pode se reunir novamente para debater uma resolução sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Mais cedo, houve uma reunião do colegiado, que terminou sem consenso. O Brasil ocupa a presidência rotativa do Conselho este mês.

"A Rússia informou ao conselho no final da reunião que está circulando um texto, e esse texto não atende a necessidade de todos os países. Então, no final da reunião, os demais membros pediram ao Brasil, na qualidade de presidente, que fizesse consulta com todos os lados para que chegássemos em uma redação que fosse aceitável por todos", afirmou Vieira. "E pode haver ainda sim convocação de uma nova reunião para aprovar esse novo trecho."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o chanceler brasileiro, os membros do Conselho de Segurança pediram ainda que Israel conceda mais tempo para que civis deixem a Faixa de Gaza. Vieira afirmou ainda ter conversado mais cedo com seu homólogo israelense, Eli Cohen, sobre o tema. Israel tem se preparado para uma grande operação militar de invasão por terra e, por isso, ordenou a evacuação da região.