Petroleiros aposentados da Venezuela suspendem greve de fome após acordo

Petroleiros aposentados anunciaram, nesta sexta-feira (13), o fim da greve de fome que mantinham há 18 dias na Venezuela, após chegarem a um acordo para a compensação de aposentadorias "dignas" com autoridades da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"Companheiros, hoje suspendemos a greve [...] já que, no dia de hoje, na Assembleia Nacional, chegamos a um acordo entre as partes", anunciou Julio Blanco, porta-voz dos grevistas, em vídeo difundido à imprensa após seu encontro com representantes da petrolífera estatal e uma comissão do Parlamento.

Blanco e seus três companheiros começaram a greve de fome em 25 de setembro, junto com outros cinco ex-funcionários que abandonaram o movimento com o passar dos dias. Foi a segunda medida desse tipo realizada no mesmo mês.