Milhares de palestinos fugiram nesta sexta-feira do norte da Faixa de Gaza, depois que Israel os advertiu a deixar a região antes de uma possível operação terrestre em resposta ao ataque lançado pelo movimento islamita Hamas, o mais letal da história desde a fundação do país.

Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos, ou feitos reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 1.300 mortos do lado israelense.

SDEROT:

O horror da coleta de cadáveres israelenses perto de Gaza

Por décadas, Yossi Landau recolheu cadáveres em Israel. No entanto, ele só desmoronou quando se deparou com os restos das pessoas mortas pelo movimento palestino Hamas.

HAIFA:

Em Haifa, maior hospital subterrâneo do mundo enfrenta perigo da guerra

Na primeira cave do hospital Rambam, em Haifa, dezenas de carros aguardam o regresso dos seus proprietários, mas nos dois andares inferiores, os carros desapareceram, substituídos por mais de mil leitos, antecipando os ataques ao norte de Israel, procedentes do Líbano.

PARIS:

Tomada de reféns pelo Hamas apresenta um dilema conhecido a Israel

O seu número exato e a sua identidade são desconhecidos, mas estão no centro da crise. Os reféns detidos pelo grupo islamita Hamas trazem de volta uma memória dolorosa a Israel e representam um ponto sensível na sua opinião pública.

PARIS:

Ciberespaço, outro campo de batalha entre Israel e Hamas

A guerra entre Israel e o Hamas também se trava no mundo virtual, com os ciberataques se multiplicando desde a ofensiva terrestre de 7 de outubro, mas sem intrusões graves até o momento, segundo especialistas em cibersegurança.

GAZA:

Sob as bombas em Gaza, palestinos não sabem para onde ir

Milhares de habitantes do norte da Faixa de Gaza fogem de carro ou a pé em direção ao sul, após os alertas de Israel. No entanto, eles questionam "para onde ir", enquanto os bombardeios continuam no enclave.

JERUSALÉM:

Tensão extrema na Cidade Velha de Jerusalém

Nas vielas quase desertas do setor palestino da Cidade Velha de Jerusalém, a tensão é extrema. Alguns jovens muito revoltados tentam, sem sucesso, passar pelo posto policial em direção à Esplanada das Mesquitas.

BAGDÁ:

Milhares de manifestantes se manifestam no Oriente Médio em apoio aos palestinos

Do Iraque ao Egito, passando pelo Líbano, Jordânia e Irã, milhares de pessoas manifestaram-se nesta sexta-feira em países do Oriente Médio em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza, bombardeada durante sete dias por Israel em resposta à ofensiva lançada pelo movimento islâmico Hamas.

=== AMLAT ECONOMIA ===

MARRAKECH:

Crescimento econômico da América Latina se modera a 2,3%, após recuperação pós-pandemia, prevê FMI

Depois de se recuperar da pandemia, o crescimento econômico da América Latina vai se moderar de 4,1% em 2022 para 2,3% este ano e no próximo, devido à desaceleração sofrida pelos principais parceiros e às tensões geopolíticas, entre outros fatores, indicou o FMI nesta sexta-feira (13).

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MUEY, Equador:

Candidatos encerram campanhas para o segundo turno presidencial no Equador

Os candidatos presidenciais Luisa González e Daniel Noboa encerraram as suas campanhas eleitorais na quinta-feira com grandes eventos supervisionados pelas forças públicas antes do segundo turno no Equador, no próximo domingo, em um contexto de violência ligada ao tráfico de drogas.

QUITO:

Disputa acirrada em segundo turno presidencial do Equador, marcado por violência do narcotráfico

A eleição para o próximo presidente do Equador acontecerá no domingo, em uma disputa acirrada entre uma candidata de esquerda e um milionário 'outsider', para governar por um curto período este país dividido, ameaçado pelo narcotráfico e que passou por um magnicídio.

QUITO:

Equador, entre primeira mulher presidente ou o mandatário mais jovem de sua história

Vença quem vencer, o Equador enfrenta neste domingo um cenário inédito. A esquerdista Luisa González pode ser eleita a primeira mulher presidente, enquanto Daniel Noboa, um outsider milionário de 35 anos, pode se converter no mandatário mais jovem na história do país.

QUITO:

Cinco aspectos importantes a saber sobre o Equador

O Equador, que elegerá seu novo presidente no domingo (15), é um pequeno país andino exportador de petróleo, com conflitos indígenas e assolado pela violência do tráfico de drogas.

GRAY HORSE, Estados Unidos:

Um século depois, a tragédia dos nativos Osage dos EUA segue viva

O vento sopra pelo Cemitério Grey Horse, nas terras do povo nativo americano Osage, no norte de Oklahoma. Enquanto as águias voam pelo céu, Margie Burkhart aponta os túmulos de seus ancestrais assassinados há um século.

-- EUROPA

LILLE:

Professor é morto em ataque a faca em liceu no norte da França

Um homem armado com uma faca matou um professor e feriu gravemente outras duas pessoas nesta sexta-feira (13), em uma escola de ensino médio em Arras (norte da França), disseram à AFP a prefeitura e uma fonte policial.

BRUXELAS:

Países da UE não alcançam maioria para estender autorização ao uso do glifosato

Os países da União Europeia (UE) não conseguiram, nesta sexta-feira (13), a maioria qualificada para prorrogar por 10 anos a autorização do uso do glifosato, e a questão será novamente colocada em votação em novembro.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Microsoft compra Activision Blizzard, desenvolvedora do 'Call of Duty'

A Microsoft, proprietária do Xbox, finalizou a compra da desenvolvedora de jogos de videogame Activision Blizzard, editora de "Call of Duty", "Diablo" e "Candy Crush", selando uma das maiores parcerias tecnológicas da história, após ter superado, nesta sexta-feira (13), os obstáculos finais para a aquisição.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

FLÓRIDA:

Missão da Nasa decola rumo ao asteroide Psyche

A Nasa lançou, nesta sexta-feira (13), uma missão ao distante asteroide Psyche, um mundo feito de metal até então não estudado, que os cientistas acreditam que poderia ser o núcleo de um antigo corpo celeste.

WASHINGTON:

Cinco curiosidades sobre a missão Psyche

Pela primeira vez uma sonda da Nasa viajará até um objeto cuja superfície não é composta por rochas, gelo ou gás, mas sim metal: o asteroide Psyche.

WINDSOR:

'Kits de suicídio' online, um caso que surgiu no Canadá com ramificações internacionais

Pelo menos uma centena de pessoas se suicidaram com uma substância contida em mais de 1.200 pacotes enviados para cerca de 40 países, segundo dados derivados de investigações realizadas em vários continentes após a detenção, em maio, de um canadense que vendia "kits suicidas" online.

PARIS:

Hubert Reeves, o narrador do Universo que queria salvar a Terra

Ele vivia com a mente nas estrelas e os pés na Terra: o astrofísico Hubert Reeves, que morreu nesta sexta-feira em Paris aos 91 anos, foi um brilhante narrador da história do Universo, a paixão da sua vida, mas também um fervoroso defensor do planeta azul.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

