O horror da coleta de cadáveres israelenses perto de Gaza

Landau levantou no sábado (07) com o barulho das sirenes, algo que está "acostumado" devido aos frequentes ataques com foguetes.

Por décadas, Yossi Landau recolheu cadáveres em Israel. No entanto, ele só desmoronou quando se deparou com os restos das pessoas mortas pelo movimento palestino Hamas.

O voluntário da Zaka disse que viu os corpos de vários civis - entre eles, cerca de 20 crianças -, com as mãos amarradas nas costas, antes de serem alvejados e queimados.

Mais de 100 pessoas morreram no kibutz Beeri e outras 270 foram assassinadas no festival de música Supernova, nas proximidades. Os corpos foram removidos do local, mas seus pertences ficaram espalhados no chão.

Quando um repórter da AFP visitou o local na quinta-feira (12), o sangue jorrava para fora de um carro parado ao lado de uma placa que indicava os caminhos na floresta.

Israel diz que retomou o controle da zona de fronteira, mas o exército ainda relata tiroteios com combatentes que sobraram.

As forças armadas anunciaram que os soldados "mataram um terrorista" na quinta-feira, perto de um kibutz a poucos quilômetros do local do festival, logo após terem ouvido tiros vindo do local.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel lançou mais de 6.000 bombas sobre a Faixa de Gaza, de acordo com números militares. Os ataques israelenses deixaram mais de 1.530 mortos no enclave, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

Diante da magnitude da violência, Landau diz que não "sente mais nada".

"Simplesmente separamos nossos sentimentos do nosso trabalho. E é isso que devemos fazer", desabafou.

rsc/jd/rox/mas/avl/ms/aa