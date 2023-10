Milhares de manifestantes declaram apoio aos palestinos no Oriente Médio

Do Iraque ao Egito, passando por Líbano, Jordânia e Irã, milhares de pessoas se manifestaram, nesta sexta-feira (13), em vários países do Oriente Médio, em apoio aos palestinos da Faixa de Gaza, bombardeada há seis dias por Israel, em resposta à ofensiva lançada pelo movimento islamita Hamas em seu território.

No Egito, vídeos postados nas redes sociais mostraram centenas de manifestantes repetindo palavras de ordem em solidariedade a Gaza perto da mesquita Al-Azhar, no Cairo.

Na Jordânia, que assinou um tratado de paz com seu vizinho, Israel, em 1994, mais de 20.000 pessoas se reuniram no centro de Amã, perto da Grande Mesquita Al-Hussein, depois que a Irmandade Muçulmana convocou o protesto, juntamente com vários grupos de esquerda do país.

No Bahrein, país do Golfo, centenas de fiéis repetiam em coro "Morte a Israel!" e "Morte aos Estados Unidos!" antes das orações de sexta-feira na mesquita Diraz. Também foram convocados protestos no Catar.

Em Riade, capital da Arábia Saudita, país onde os protestos são proibidos, um jornalista da AFP viu um policial algemando um fiel que interrompeu as orações da sexta-feira para gritar ao imã: "Fale da Palestina! Gaza está debaixo de bombas!".

No Líbano, fronteiriço com Israel, os apoiadores do Hezbollah, movimento xiita apoiado pelo Irã, se reuniram nos bairros do sul de Beirute para demonstrar apoio aos palestinos.

O vice-secretário-geral do movimento, Naim Qassem, disse que o Hezbollah estava "preparado" para apoiar o Hamas e intervir contra Israel.

No Iêmen foram organizados protestos nas principais cidades, entre elas Saná, controlada pelos rebeldes huthis, apoiados pelo Irã.

Na Argélia, cerca de 2.000 pessoas foram às ruas em solidariedade aos palestinos. Na Tunísia, as manifestações reuniram cerca de 1.000 pessoas.

