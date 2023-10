'Kit suicida' online, um caso que surgiu no Canadá com desdobramento internacional

O homem de 58 anos está sendo processado por "suicídio assistido", crime que pode ser punido com 14 anos de prisão.

No Canadá, 14 vítimas entre 16 e 36 anos utilizaram estes "kits" para tirar a própria vida, e este número pode aumentar, afirmaram as autoridades do país, que identificaram o envio de pelo menos 160 destes pacotes.

No Reino Unido, das 272 pessoas que compraram estes produtos online, 88 morreram, informou a polícia britânica.

Ao ser ingerido em grandes quantidades, este composto que era vendido puro por Law, pode "reduzir os níveis de oxigênio, dificultar a respiração e causar a morte", afirmou a polícia canadense.

O chef, que está preso desde a sua detenção em maio, pretende se declarar inocente, disse seu advogado, Matthew Gourlay.

Ele é acusado de "ter vendido no mercado uma substância legal" que "até recentemente estava na Amazon. A suposta conduta não se enquadra no âmbito deste crime", disse Gourlay à AFP.